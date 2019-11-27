شاهدوا.. رقص أحمد حلمي ومنى زكي يحبس الأنفاس بفيديو مثير

نشر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ فيديو مثير عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن بعض اللقطات من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، وظهر حلمي الى جانب زوجته الممثلة المصرية ​منى زكي​ وهما يتراقصان معاً أمام عدسات المهرجان على ألحان أغنية الفنان المصري عمرو دياب “ومالو” .

من ناحية أخرى كشف الناقد الفني طارق الشناوي أن النجم أحمد حلمى سيضع تقريبا توقيتا لفيلمه مع زوجته منى زكي، بعد غياب عن السينما 16 عاما منذ فيلم “سهر الليالي”، متوقعا أن يقوم حلمي بإخراج الفيلم بنفسه.