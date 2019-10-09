شاهدوا.. رقص دينا الشربيني مع عمرو دياب في الاحتفال بعيد ميلاده الـ58

احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58 وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، مبكرا هذا العام.حضر الاحتفال الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس وياسمين عبد العزيز وخالد سليم وداليا البحيري والمنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين أمين والفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش ونجلاء بدر ومحمد لطفي وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشريف منير وأيتن عامر وإنجي المقدم.. وغيرهم.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل ظهر فيها دياب يرقص مع دينا الشربيني على أنغام أغنياته “قمرين وبحبه”.أما قالب الحلوى فكان على شكل طبقات في نهاياتها جرامافون.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث البوماته “أنا غير” والذي طرح منه حتى الآن خمس أغنيات.



وحقق الهضبة بحفله الأخير الذي أحياه في الأردن طفرة سياحية كبرى تحديدا في مدينة ‏العقبة الساحلية التي قدم فيها الحفل، حيث وصلت نسبة إشغالات الفنادق 100‏‎%.

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وقدم عمرو دياب خلال حفله بمدينة العقبة الساحلية بالأردن باقة من أغنياته، سواء الحديثة أو القديمة، وسط ‏تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات‎