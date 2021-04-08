كشفت الفاشينيستا والعارضة الكويتية ​روان بن حسين​العديد من الأسرار حول حياتها الخاصة والعائلية في مقابلة مع ​أنس بوخش​ في حلقة من برنامجه ABTALKS الذي يستضيف خلاله العديد من المشاهير والرياضيين ورواد الأعمال والمؤثرين ويسلط الضوء على قصصهم الإنسانية الملهمة والمؤثرة ويكشف الجانب الصادق والإنساني لديهم.



روان تحدثت عن والدتها التي اعتبرتها امرأة حديدية وهي حالياً في غيبوبة وأشادت بها متمنية لها الشفاء وتأثرت لدى حديثها عنها، كما اعترفت بأنها أخطأت بالحديث عن علاقتها بزوجها ​يوسف المقريف​ على العلن وأنها أخطأت بحقه قائلة :”ما كان المفروض اطلع واتكلم عن ابو بنتي بها الطريقة. كل ما تكبر ابنتي لونا قدامي كل ما استوعب اللي أنا سويته غلط”، وأضافت “اعتذر لأبو بنتي واعتذر لبنتي على الخربطة اللي أنا سوتها على العلن”، مؤكدة أنها ضحية نفسها وقالت :”لن أقول اليوم اني ضحية، أنا ضحية نفسي وأنا غلطت بحق نفسي أني ضليت في علاقة أظن فيها أن من يجرحك سيداويك. أنا حرقت نفسي بنفسي وأنا اعترف أنا غلطانة”.



واعتبرت روان أن من يحب أحداً ليس من الضروري أن يعيش معه فإذا كان لدينا عصفور في قفص فلنتركه يطير وإذا كانت سعادته مع أمرأة ثانية الله يسعده وهذا أسمى معاني الحب.

ولفتت إلى أن خروجها من علاقة وزواج أحبت فيه زوجها وعاشت معه أيام وسنوات وأنجبت منه لا يجعلها تخرج منها مثلما بدأت فيها، وتابعت :”عندما قابلت زوجي كنت طفلة وأكيد أنا أحاول أرجع ثقتي بنفسي عندما تخرج من علاقة مع شخص تحبه جداً تخسر ثقتك في نفسك وتلوم نفسك”.