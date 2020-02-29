شاهدوا روان بن حسين تنشر صورها مع زوجها.. وتكشف تفاصيل يوم ولادتها

فاجأت الفاشينيستا روان بن حسين متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصورة جديدة تجمعها بزوجها الليبي يوسف مقريف وابنتهما بيلا لونا من داخل المستشفى.

وعبرت روان عن سعادتها البالغة وشعورها بعد استقبال طفلتها من خلال تعليق قالت فيه: “18 ساعه في غرفه الولاده، اطول واجمل ساعات حياتنا، لا زلت اتذكر امي حبيبتي وزوجي جانبي، خايفين، متحمسين، سعيدين، مشاعر متداخلة”.



وتابعت: “يوم ولادة بنتي لونا اسعد يوم في حياتنا، كنا اثنين وصرنا ثلاثه ماشاءالله”.

وتحرص الفاشينيستا منذ اعلان خبر انجابها مولودتها على نشر صور للهدايا والورود التي تصلها لتهنئتها من أهم الشركات العالمية التي تعمل معهم ومن بينها قلادة تحمل اسم طفلتها بالاجنبي بحجم كبير، حيث عبرت عن عشقها لهذه الهدية المميزة واعتبرتها أجمل ما حصلت عليه.