انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة للإعلامية السعودية روزانا اليامي أثارت اهتمام الكثير من المتابعين، وظهرت فيها بإطلالة جديدة حيث بدا التغيير واضحاً على ملامحها.

وفيما أشار بعض المتابعين إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً مما كانت عليه في السابق، سخر منها آخرون وأشاروا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى عمليات التجميل. ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “مو مظهر جديد ذا راس جديد” و”خلصنا بقا كلن بيشبهو بعض لازم يمنعوا التجميل ويعملوا خاص للحالات المستعصية” و”تصحيح روزانا اليامي بفلتر جديد” و”حتى الفلتر مافاد” و”لما نخلط فوز الفهد وروان حسين تطلع هذي النتيجة”.

ويُشار إلى أن اليامي كانت قد أثارت الاهتمام بعدما نشرت على حسابها الخاص في التطبيق صورة استعرضت من خلالها بعض مشترياتها المصنوعة من الذهب.

كما تبين من خلال مقطع مصوّر نشرته على الحساب نفسه أنها اشترت بعض السبائك الذهبية، وتعليقاً كتبت: “أجمل إحساس ممكن تحسه أي بنوتة إنها تتدلل” و”فعلياً الذهب يحسن نفسيتي”… وهو ما عرّضها لهجوم عنيف.



















