شاهدوا.. رويدا المحروقي تعود بـ”بحب نفسي” بعد غياب 8 سنوات

طرحت الفنانة الإماراتية ​رويدا المحروقي​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بحب نفسي”، عبر “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ​رياض العوض​، ألحان ​محمد غازي​، توزيع ​مدحت خميس​، ومكس وماستر ​أمير محروس​، والكليب من إخراج ​عادل سرحان​.

وتقول كلمات الأغنية “اليوم أنا فرحانة مرتاحة مو تعبانة بحب نفسي وكافي وباي للعشق وأحزانه مبسوطة بس بحالي ويازينها أحوالي لا بو العشق وهمومه”.

وكانت المحروقي قد كشفت أنها تستعد للعودة الى الساحة الفنية قريباً، حيث بدأت بالتحضير لعدة أغنيات ستطرحها في الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها لثماني سنوات عن الساحة الفنية