روت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ تفاصيل حالة إبنها “زين” الصحية الدقيقة، بعد تعرضه لوعكة صحية متكررة، وكشفت أن إبنها أخذ منها الحالة التي يعاني منها بالوراثة، وهي ما تسمى طبياً بالإختلاج الحراري، موضحة أن درجة حرارته ترتفع بشكل كبير ويصل إلى حدّ الهذيان ويسيل الزبد من فمه، وتصبح لديه حالة غير ارادية بكل جسمه.



وقالت رويدا في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إن “طفلها عانى من هذه الحالة خلال تواجدهم في ألمانيا، وكان عمره لا يتعدى السنة والنصف وتم علاجه حينها”، ولفتت إلى أن الأطباء أخبروها أن زين سيعاني من هذه المشكلة الصحية حتى يصل عمره الى 6 سنوات، ويحتاج إلى الكثير من العناية والمراقبة.

وأضافت رويدا أن طفلها عانى قبل أيام من المشكلة نفسها، وإرتفعت حرارته وبدأ يفقد السيطرة على كامل أعضاء جسمه وكانت الكريزة بسيطة، لكن تكررت بكريزة قوية.

وتابعت: “بلحظات فقدنا زين وصرت امشي بالبيت مثل المجنونة واقول إن لله وإن إليه راجعون، ولكن ربّ العالمين ساعد ابني واعطاه الروح مجدداً والعمر لما يكسر بخاطري وبخاطر والده وأهلي، ولما رجع النفس من جديد رجعت لي روحي ووصلنا عالمستشفى بعدها واكملوا التحاليل”.