أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي ضجة بتصريحات أدلت بها أثناء استضافتها ضمن حلقة من برنامج “من مصر” الذي يُعرض على شاشة قناة CBC، وتحدثت فيها عن كيفية ردّها على الانتقادات التي توجه إليها بسبب تفاصيل شكلها.

وأشارت ريم في هذا السياق إلى أنها كانت في البدء ترد على التعليقات قبل أن تكف عن ذلك وقالت: “كنت الأول برد على السوشيال ميديا وقررت أعمل بلوك على طول وأنا سهل قوي تستفزيني وسهل جداً وحقيقي”.

كما كشفت أنها تعاني من عيب خلقي يسبب اعوجاجاً في فمها، وأنها تخفيه من خلال التحدث بطريقة معينة يصفها بعض المتابعين بالدلع.

وفي الحلقة نفسها، تحدثت ريم عن معاناتها من السمنة في إحدى مراحل حياتها، مع الإشارة إلى أنها تخلّصت منها وأوضحت: “كنت تخينة جداً جداً ومكنتش بزعل لأن مفيش حاجة تعيبني. بالعكس بحب الناس وبقول للناس أنا كنت تخينة وخسيت وأنا أخدت قرار إني لازم أبقى شكل تاني”.

وتذكّرت ريم أيضاً أحد المواقف الذي تعرضت بسببه للتنمّر قائلةً: “كنت بعمل عمرة وكنت فرحانة جداً لأني فضلت فترة طويلة معملتش عمرة. ولقيت ناس بتشتمني وبتشتم حواجبي وبُقي ومناخيري وابتديت أرد ولقيت وفاء عامر بتقولي مترديش عشان متضيعيش العمرة”.