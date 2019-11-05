شاهدوا.. ريهام سعيد تدافع عن أسما شريف منير: ” الشعراوي بشر مش نبي “

دافعت ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ عن الممثلة المصرية ​أسما شريف منير​ بعد تعرضها للكثير من الإنتقادات بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ”المتطرف”.

وقالت سعيد في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”إن الصحفيين هم السبب في افتعال الازمة، وأسما شريف منير كتبت على أكونتهاـ واللي المواقع بتعمله ده مش آدمي، وهما سبب أزمتي مع السمنةـ ووصلوا جميع المعلومات بطريقة خاطئة ودا اللي بيحصل مع اسما دلوقت بغض النظر عن هي غلطانة او مش غلطانة كل شوية خبر حرام عليكم “.

وأضافت :” انا بعتبر اسما بنت صغيرة وهي اتكلمت واعتذرت وطلعت وقالت انها مبتدركش صح، وممكن يكون رأيها وهي حرة فيه، دا اختيار دينك ليك حرية فيه وايمانك برضوا حتي ربنا بيغفر، إيه ده، كل واحد بيتعمل له مدبحة؟، حرام عليكو “.

وتابعت :”واحد بيقول رأيه، هو حر، حتى لو كان غلط، ممكن يكون غلط من وجهة نظرك، وهو حر، ورجاء خاص موضوع اسما شريف منير مش صح اللي بتعملوه فيها، دي بنت كانت في منتهي الادب، ومش مدركة، مع إنه ممكن يكون رأيها وهي حرة، وانا عندي الشعراوي حاجة كبير جدا، واتعلمت منه كتير، لكن هو بشر مش نبي”.