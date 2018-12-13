شاهدوا.. ريهام سعيد تعترف: أعاني إدمان «الشيشة» وتعلمتها من صديقة لبنانية

لا تحاول الإعلامية المصرية ريهام سعيد أن تتجمل في عيون جمهورها فهي صادقة وصريحة تكشف عن أخطائها قبل أن تحكي عن مميزاتها.

ريهام سعيد قالت، إنها تعاني من إدمان وهو الشيشة، حيث أنها تداوم على شربها منذ سنوات وتعلمتها من صديقة لبنانية، رغم علمها أنها تعرض صحتها وقلبها للمرض.

الإعلامية المصرية أشارت إلى أن الإحساس الإيجابي الذي تشعر به أثناء شرب الشيشة هو إحساس مزيف ووقته قصير جدا، وأن من يدخن الشيشة في الكافيهات هو عرضه للإصابة بمرض القلب، وتمنت ريهام أن تتوقف عن إدمانها قريبا.

وقالت ريهام في برنامجها «صبايا» عبر فضائية «الحياة»، إنها كانت تنظر للمرأة المدخنة نظرة سيئة، وكانت تعتبر تدخين النساء «عيبًا»، ولكنها اكتشفت فيما بعد أنه عادة مضرة وليست عيبًا.

الإعلامية المثيرة للجدل أضافت أنها وجدت «الشيشة» مسلية نظرًا لأنها لا تهتم بمشاركة صديقاتها في أمور الموضة والأزياء، واستعوضت بها عن تلك الأمور، معقبة: «أنا بنفخ التنفيخة دي مبعرفش أخدها على صدري، وهي حاجة غلط وسيئة جدا».