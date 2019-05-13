شاهدوا.. ريّا أبي راشد تُصاب بالرعب والذهول بعد مقلب “رامز في الشلال”

وقعت ال​إعلام​ية ريّا أبي راشد ضحيّة الممثل المصري ومقدم برامج المقالب ​رامز جلال​ والذي اختار هذا العام أن يأخذ ضيوفه الى الشلال ضمن برنامجه الرمضاني “رامز في الشلال”.

وشعرت أبي راشد بحالة من الرعب لحظة وقوعها في الماء، حيث قام فريق الإنقاذ بسحبها عبر قارب للإنقاذ، وبدأت رحلتهم في الشلال الجاري.

وفي النهاية بعد عندما وصلت الى العرين، فوجئت أبي راشد بالمقلب الأخير وهو مواجهة الغوريلا التي يرتديها رامز جلال.

وبعد اكتشافها للمقلب أصيبت بحالة من الصدمة والذهول أمامه ، وانهالت عليه بالضرب والسب باعتبارها أماً ولديها طفلة صغيرة، وفي نهاية الأمر اعتذر لها وأكّدت أنّها في بداية الأمر لم تتعرّف إليه بسبب تبديله للون شعره.