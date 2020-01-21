شاهدوا.. زفاف أسطوري في الرياض والعروس من الشخصيات المهمة في المجتمع السعودي

تداول بالأمس رواد منصات التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لحفل زفاف العكيل وبن علام، صنف حفل الزفاف بالأسطوري وتميز ببذاخته ومدى روعته والإهتمام بأدق التفاصيل، صمم حفل الزفاف بواسطة محترفين وأشهر مصممين العرب وتميز الحفل بعروضه الآخاذة.



أقيم الحفل في قاعة الفورسيزن في منطقة الرياض، وابتدأ بإستعراض للفرقة الراقصة عند مدخل إستقبال الصالة، قدم للضيوف الشمبانيا وأشرق بطلته العريس يليه عرض راقص للفرقة يليها زفة للعروس وفي جو مليئ بالسعادة والبهجة إستكملت الفرقة عروضها الراقصة إحتفالا بعروسها، وأما مائدة العشاء صنفت بالأكثر بذخا، حيث قدمت فيها جميع الأصناف في إخراج ساحر، إضافة للفرقة الراقصة تواجد الفنان عايض والفنانة ميرنا لإحياء حفل الزفاف، وصمم فستان العروس المصمم الشهير زهير مراد، وقدرت تكاليف حفل الزفاف بما يتجاوز مليون ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن العروسة هي الأستاذة نوره العكيل منظمة سوق عكاظ في موسم الطائف نورة و هي أول سعودية يتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لريادة الأعمال، وتُعد رائدة أعمال متخصصة في تصميم وإدارة الفعاليات الاحترافية، كما أنها مُؤسِّسة ومدير عام شركة سكويرز المتخصصة، وهو فريق محترف بثقافة سعودية حائز على جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال في دورته الثالثة من مركز الملك سلمان.