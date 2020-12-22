تداول عدد كبير من المتابعين صوراً لسيدة تدعى فريدة لطيف، قالوا أنها تعود لزوجة الممثل اللبناني ​عادل كرم​ الثالثة، التي كان تحدث عنها مؤخراً خلال حلوله ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج “ع غير كوكب”، وكشف حينها أنه ينتظر منها إبنته الأولى وتحديداً بعد 4 أشهر، وسيطلق عليها إسم “كيم كرم”.

وبحسب المعلومات التي تمّ تداولها عن زوجة عادل، فهي تعمل خبيرة تجميل متخصصة بالحواجب في إحدى مراكز التجميل في دبي.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ أعربوا عن إعجابهم بإطلالاتها، وتغزلوا بجمالها.





