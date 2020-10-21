أثارت ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، زوجة الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صور لها لفتت أنظار الكثير من المتابعين، وتم إلتقاطها أثناء ممارستها التمارين الرياضية، وبدت وهي تركض على آلة المشي.

واللافت أنها لم تفعل هذا بالطريقة التقليدية وأنها كانت تقفز وتسرع الخطوات أو تطبئها مواكبة لأنغام أغنية مسجلة يؤديها ابنها الوليد.

يُذكر أن عاصي كان قد خصّ زوجته كوليت، بأغنية “بعشقك”، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وتحكي قصة حبهما خلال 25 عاماً من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، وتوزيع طونى سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي خلال فترة الحجر المنزلي.



