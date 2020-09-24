نشرت الممثلة المصرية ​منى إش إش​ مقطع فيديو يظهر رجل الأعمال مصطفى القاضي وهو يطلب يد ابنتها ماهيتاب بطريقة طريفة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت منى على الفيديو بالقول: “شوفوا مصطفى وهو بيطلب إيد ماهيتاب مني، ضحك السنين عقبال عندكم حبايب قلبي”، وكانت قد تمت خطوبتهما مؤخرا وذلك في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

الجدير ذكره ان ماهيتاب هي ابنة منى من زوجها السابق الممثل المصري ​ماجد المصري​ التي انجب منها ايضا ابنه أحمد.











