شاهدوا.. زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: “أنتي بطتي ووزتي”.. والأخيرة تردّ على انتقادات الجمهور

ردّتْ الفنانة الإماراتية، أحلام، على الإنتقادات التي وُجّهتْ لها، بسبب أحدث إطلالاتها وصورها، عبر “إنستغرام” بصحبة زوجها، رجل الأعمال القطريّ، مبارك الهاجري، بشكل غير مباشر، من خلال نشر فيديو لها، خلال تغزّل زوجها بجمالها.

وظهر زوج أحلام، بالفيديو الذي نشرته عبر صفحتها، على تطبيق “سناب شات”، وهو يشيد بكريم الأساس الجديد، الذي تضعه، مؤكدًا، أنّها جميلة دون مكياج، ولكن هذا النوع الجديد، زاد من جمالها بشكل ملحوظ.

وقالت أحلام، إنّ زوجها أوّل مرّة يتغزّل بها بهذا الشّكل، مشدّدة على أنّها معجبة للغاية، بإطلالتها وجمال وجهها، وتفكر أنْ تضع لنفسها دائمًا المكياج لنفسها.

وأضافتْ، أنّ زوجها منذ الصّباح الباكر، وهو يغنّي لها، ويتغزّل بجمالها ويقبّلها، ومازحها قائلاً: “أنتي بطتي ووزتي”.

ولم تسلمْ الفنانة الإماراتية، من سهام الانتقادات اللّاذعة، من بعض متابعيها على السوشال ميديا، بسبب نشرها صورة جديدة لها، بصحبة زوجها مبارك الهاجري، عبر حسابها الرسميّ، على “إنستغرام”.

وظهرتْ أحلام في الصورة، وكأنها تبدو أكبر عمرًا من زوجها، بسبب إطلالتها الباهتة، وتسريحة شعرها، التي لم تتناسب مع وجهها تمامًا، بل جعلتها تبدو، وكأنّها امرأة عجوز، بحسب ما ذكر متابعون.