شاهدوا.. زوج سارة الودعاني يحضّر مقلباً لها ويضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

حضّر زوج خبيرة التجميل ​سارة الودعاني​ مقلباً لها، بعدما نصحها تخفيف وزنها من صعود الدرج الكهربائي عكس الاتجاه الصحيح، باعتباره كأنها مارست الرياضة لمدة ساعتين متواصلتين.

ونشرت سارة الودعاني فيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تصعد الدرج الكهربائي عكس الاتجاه الصحيح، وعلقت على المقطع كاتبة:”ههههههههه ابو سعد قالي اذا رقيتي عكس اتجاه الاسكليتر (الدرج المتحرك) تنحفين اسرع كاني مسويه رياضه ساعتين طبعا صدقته”.

ومن جهة أخرى، حرصت سارة الودعاني على نشر أجواء رحلتها مع زوجها في الصين منها رقصتها الطريفة التي قامت بها في الشارع، محاولة تقليد حركة النجم العالمي جاكي شان.