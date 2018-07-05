شاهدوا زوج سمية الخشاب الشهير قبل أحمد سعد.. مسيحي ولكنة أسلم منذ ١٥ عام

انتشر في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ مع زوجها السابق الفنان اللبناني بدر الشاعري الذي أخفت هويته عن العالم في تلك رغم انها صرحت في وقتها انها متزوجة من رجل من مدينة الاسكندرية ورفضت ذكر اسمه الا انه اتضح ان زوج سمية هو لبناني ووجه معروف.



وذكرت بعض المصادر الصحفية أن سمية كانت تهدف للحمل عبر خلال الحقن المجهري من بدر ولكنها غيرت رأيها فجأة وطلبت منه الطلاق لتتزوج بعد فترة وجيزة من الفنان ​أحمد سعد​.

إسم #شربل اللي موجود بالأوراق هو نفسو #بدر_الشاعري وهو بالأصل مسيحي ولكنة أسلم منذ ١٥ عام تقريباً.

هذه وثيقة الزواج ووثيقة الطلاق بين سمية وبدر، أما المستند الأخير هو التنازل عن عينات الأطفال بعد الطلاق الذين كانوا من المقرر أن ينمو في الأنبوب ولم يشأ القدر أن ينمو بطلب ازالتهم من الطرفين، وبهذا فقدت سمية آخر فرصة لها للإنجاب، وليس هناك أي احتمال للحمل في المستقبل.

