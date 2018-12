شاهدوا.. زوج شيري عادل بزيارة خاصة إلى الأمير تشارلز

شارك الداعية الإسلامي ​معز مسعود​ زوج الممثلة المصرية ​شيري عادل​ الجمهور فرحته بلقائه ولي عهد بريطانيا ​الأمير تشارلز​.

ونشر صورتين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدا فيهما برفقة الأمير تشارلز وذلك خلال زيارة خاصة قامة بها مسعود إلى المتحف البريطاني.

Delighted to meet HRH Prince Charles at the British Museum, during a private viewing of the newly opened permanent gallery, The Albukhary Foundation Gallery of the Islamic world. Also, honored to be sending him a final draft of my book, “Reality”, prior to publication. pic.twitter.com/V9algb1geM

— Moez Masoud (@MoezMasoud) December 20, 2018