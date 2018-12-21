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شاهدوا.. زوج شيري عادل بزيارة خاصة إلى الأمير تشارلز

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moez masoud prince charles

شاهدوا.. زوج شيري عادل بزيارة خاصة إلى الأمير تشارلز

شارك الداعية الإسلامي ​معز مسعود​ زوج الممثلة المصرية ​شيري عادل​ الجمهور فرحته بلقائه ولي عهد بريطانيا ​الأمير تشارلز​.

ونشر صورتين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدا فيهما برفقة الأمير تشارلز وذلك خلال زيارة خاصة قامة بها مسعود إلى المتحف البريطاني.

وعلّق مسعود بالقول:” سعيد بمقابلة سمو الأمير تشارلز في المتحف البريطاني خلال زيارة خاصة للمعرض الدائم لمؤسسة بخاري وهو معرض للعالم الإسلامي.. وشرفت أيضاً بإهدائه نسخة من المسودة النهائية لكتابي “الحقيقة” قبل النشر”.

وكان مسعود قد تزوج من عادل خلال شهر أيلول/سيبتمبر الماضي في خطوة مفاجئة أحدثت جدلاً كبيراً في الوسط الفني والإعلامي.

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