رغم ظهوره القليل، كشفت بعض الصور التشابه الكبير الذى يجمع المهندس “خالد سليم” زوج الفنانة الكبيرة يسرا– التى تحتفل بعيد ميلادها خلال شهر مارس الجاري- والفنان القدير محمود حميدة، وهذا ما قصته يسرا خلال ختام مهرجان جمعية الفيلم، فبراير عام 2019، وقالت : “الناس بتجرى فى الشارع وراء جوزى فاكرينه محمود حميدة خاصة بعد فيلم حرب الفراولة”.

كما روت النجمة يسرا أنها تعرضت لموقف محرج بصحبة زوجها خالد سليم إبن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم، إذ عانقت إحدى الفتيات زوجها بعد أن ظنته الفنان محمود حميدة، نظرا لوجه التشابه الكبير بينهما.

زوج يسرا يُشبه إلي حد كبير الفنان محمود حميدة

وكشفت يسرا فى لقاء تليفزيونى، تفاصيل زواجها من المهندس خالد سليم، مشيرة إلى أنهما تعرفا على بعضهما وعمرهما 7 سنوات عندما التقيا فى مصر الجديدة، إذ كان منزلها خلف قصر البارون، لافتة إلى أن صديقة لهما هى سبب تعارفهما.

وأضافت أن خالد سليم سأل عنها وعلم بأنها تركت المنطقة التى تسكن فيها وانتقلت إلى مدرسة أخرى، ولم يلتقيا فترة كبيرة، حتى دخلت عالم الفن، مشيرة إلى أن خالد سليم عاش فى ألمانيا 12 سنة وعاد عام 1996، وكان اللقاء بينهما فى فرح ابنة خالته وبدأت ساعتها قصة الحب.

وتابعت: “والده كان مريضاً، وقبل سفره أراد أن يعلن زواجنا، وفي هذا الوقت كنا قد تزوجنا حديثاً، ولم نتعجل، رفضت وانتظرنا حتى عودته، لكن عندما توفي والده انتشر الخبر”.

فلم تعلن يسرا عن زواجها من خالد سليم إلا بعد وفاة والد زوجها عام 2002، وظلت يسرا وخالد ينفيان الارتباط حتى كشفت يسرا حقيقة علاقتهما في مطار القاهرة عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم، وقالت لمن منعوها إنها زوجة خالد إبنه.

وأشارت يسرا إلى أن زوجها أقنعها بعدم الإنجاب، ولم يطلب منها الاعتزال، مؤكدة أنه لا يمانع عملها كممثلة، معلقة علي هذا الأمر: “أنا راضية تماماً بقضاء الله، ساعات بقول لنفسي يمكن ده أفضل لي”.

من ناحية أخري، كرمت إدارة مهرجان التميز الفني، النجمة يسرا في أول ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما كرم المهرجان الفنان جمال سليمان، والفنان هاني سلامة الذي أهدى التكريم إلى الفنان الراحل يوسف شعبان والذي وافته المنية خلال الأيام الماضية اثر إصابته بفيروس كورونا.