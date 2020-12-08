على هامش مشاركتها في مهرجان “وشوشة”، انفعلت الفنانة المصرية زينة على عدد من الصحافيين بعد أن طلبت عدم تصويرها بكاميرا هاتف شخصية.

وقالت منفعلة خلال لقاء مع برنامج MBCTRENDING: “أنت بتصورني بالموبايل ليه؟.. هو أنا تمثال عشان تصورني بالموبايل؟.. مافيه كاميرات بتصور أهي”، ورفضت إجراء حوارات إلا عقب تنفيذ طلبها.

كما رفضت زينة الإجابة على سؤال وجه لها عن النجم المصري تامر حسني، كان مضمونه: “هل توسطتي للصلح بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل في أزمتهما الأخيرة؟”، لتردّ قائلة: “هو أنا جاية عشان أتكلم عن تكريمي.. ولا عشان أتكلم عن أصحابي وجيراني؟”، لتترك حديثها وتذهب دون استكمال الحوار، ما أثار استياء المراسلين اللذين أجروا الحوار.

وخطفت زينة الأنظار بمشاركتها في المهرجان رغم اصرارها على البقاء بعيدة عن المناسبات العامة والمهرجانات، واختارت اطلالة أنيقة بفستان أبيض طويل ومكشوف عند الساق، وأكملت اطلالتها بمكياج ناعم واكسسوارات ضخمة.







