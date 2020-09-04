عبّرت ملكة الجمال السابقة ​سابين نحاس​ عن سعادتها وفخرها بابنتها ​إلسا ماريا نحاس​ التي تشارك في التمثيل ب​مسلسل دانتيل​ بدور ميرنا وكذلك بشقيقتها الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بطلة المسلسل عبر نشرها صوراً تظهر سيرين وهي تحتضن إلسا وكذلك صورة مركبة لابنتها من دورها في المسلسل وصور أخرى لـ سيرين مع الممثل السوري ​محمود نصر​، ومقاطع فيديو تظهر المخرج وهو يبدي رأيه بأداء إلسا وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت على المنشور كاتبة :”أختي وأبنتي حبيبات قلبي ونور حياتي بدور ميرنا في مسلسل دانتيل . في فيديو بيظهر المخرج فرحان بأداء إلسا وسيرين عم تصوره تتفرجيني كيف مبسوط … انا كثير فخورة فيكن”.