عبّرت ملكة الجمال السابقة سابين نحاس عن سعادتها وفخرها بابنتها إلسا ماريا نحاس التي تشارك في التمثيل بمسلسل دانتيل بدور ميرنا وكذلك بشقيقتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بطلة المسلسل عبر نشرها صوراً تظهر سيرين وهي تحتضن إلسا وكذلك صورة مركبة لابنتها من دورها في المسلسل وصور أخرى لـ سيرين مع الممثل السوري محمود نصر، ومقاطع فيديو تظهر المخرج وهو يبدي رأيه بأداء إلسا وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت على المنشور كاتبة :”أختي وأبنتي حبيبات قلبي ونور حياتي بدور ميرنا في مسلسل دانتيل . في فيديو بيظهر المخرج فرحان بأداء إلسا وسيرين عم تصوره تتفرجيني كيف مبسوط … انا كثير فخورة فيكن”.
عبّرت ملكة الجمال السابقة سابين نحاس عن سعادتها وفخرها بابنتها إلسا ماريا نحاس التي تشارك في التمثيل بمسلسل دانتيل بدور ميرنا وكذلك بشقيقتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بطلة المسلسل عبر نشرها صوراً تظهر سيرين وهي تحتضن إلسا وكذلك صورة مركبة لابنتها من دورها في المسلسل وصور أخرى لـ سيرين مع الممثل السوري محمود نصر، ومقاطع فيديو تظهر المخرج وهو يبدي رأيه بأداء إلسا وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.