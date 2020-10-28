عادت الفاشينيستا الكويتية ​سارة الكندري​ لمواقع التواصل الاجتماعي بعد قول زوجها أحمد العنزي انها ستعتزل ذلك، وذلك بعد خروجها من السجن بسبب استدعائها من قبل النيابة في الكويت على خلفية نشرها مقطع فيديو جريء لها.



وقالت سارة على حسابها الخاص: “منو مشتاقلي والله مشتاقلك مس يو متابعيني يشهد الله أحبكم وأتمنى حق الكل الخير ومشكورين على وقفتكم يمي ما قصرتو”.

وأضافت: “أتمنى أي أحد زعلان مني أو مزعلة أحد من غير قصد سامحوني والله يوفقكم دنيا وآخرة أحبكم الله لا يبعدني عنكم”.

وكانت اثارت الكندري جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جريء لها، أظهرت من خلاله مفاتنها، وهي تدهن جسدها بالزيت أمام المرآة، فتم استدعائها وسجنها.





