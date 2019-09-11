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شاهدوا سامو زين بالشعر الأشقر.. ومتابعيه يتهموه بتقليد سعد لمجرد

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اعتمد الفنان السوري ​سامو زين​ تسريحة شعر الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ وبدل لون شعره من اللون البني الى الأشقر الفاتح بهدف التغيير مع نهاية الموسم الصيفي.

ونشر سامو زين عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من داخل النادي الرياضي أثناء ممارسته التمارين الرياضية مستعرضاً تسريحة شعره الجديدة. وعلّق على الفيديو قائلاً: “ركز جيداً”.saadlamjarred00
وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه إذ عبّر بعضهم عن إعجابه باللوك الجديد، بينما انتقده البعض الآخر واعتبروا انه يقلّد سعد لمجرد.

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الجدير بالذكر أن سامو زين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة “حب حب” من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبد الهادي.

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