بعد 23 عاماً على لقائهما الشهير في مسلسل “عيلة 7 نجوم”، عاد كل من الممثلة السورية ​سامية الجزائري​ والممثل السوري ​أيمن رضا​ والممثلة السورية ​شكران مرتجى​ للقاء من جديد في مسلسل “​الكندوش​”.



ونشرت الجزائري عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها مع رضا ومرتجى من كواليس أول يوم تصوير في العمل.



يشار إلى أن “الكندوش” يضم الممثلين أيمن زيدان وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وزهير عبد الكريم وأحمد الأحمد وأحمد رافع، وهو مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، علماً أن “الكندوش” هو وعاء موشوري تُخزّن فيه الحبوب، ذو فتحة سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز طوله المترين ونصف.