شاهدوا.. ستيفن سيغال ينسحب من مقابلة على الهواء بسبب التحرش

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بفيديو للممثل العالمي ​ستيفن سيغال​ Steven Seagal خلال مقابلة تلفزيونية له على شبكة BBC وهو ينسحب على الهواء مباشرة.

وفي التفاصيل، فعندما سألته المذيعة عن الاتهامات التي طالته مؤخرًا المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي، انزعج النجم البالغ من العمر 66 عامًا، ونزع سمّاعة الأذن وإزال الميكروفون، وغادر المكان فورًا.