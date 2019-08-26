شاهدوا سخرية الجمهور من محمود العسيلي بسبب ملابسه.. وهو يرد

نشر الفنان محمود العسيلي صوراً من حفله الغنائي الأخير الذي أقيم في إحدى المناطق الساحلية، وشهد حضوراً جماهيريا كبيراً.

ولاقت الصور بعض السخرية من الجمهور، الذي لم ينس للعسيلي موقفه من أحد معجبيه عندما رفض أن يلتقط معه صوراً قائلاً له: “وأنت معاك واسطة”، لتنطلق التعليقات الساخرة على إطلالة العسيلي الذي ظهر مرتدياً قميصاً أبيض وشورت أحمر، حيث علق البعض على الصورة بقولهم: “الشورت الأحمر ماشي مع القرعة جامد”، وهو ما دفع العسيلي للرد قائلاً: “القارعة تمشي مع أي حاجة”.

كما علق أحد المتابعين بقوله: “وسع ياعم للواسطة الجامدة أوي أوي.. حد جامد أنت يعني”.

يذكر أن العسيلي، طرح مؤخرًا أغنية “أنتي وأنا” التي تصدرت تريند” قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع على فتح الله.