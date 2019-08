شاهدوا سخرية الجمهور من محمود العسيلي بسبب ملابسه.. وهو يرد

View this post on Instagram

Thank u @vodafoneredegypt for throwing such an amazing party and giving me the pleasure to meet a great crowd at one of my favorite places @sachibythesea .. I had a blast 🔥❤️ And I want to thank the @vodafoneredegypt team and @tayarahworld team for making this project see the light and the great @hossamlhossainy for making it happen #غني_غني