طلب نجم تطبيق “سناب شات” السعودي رعش يدَ مواطنته الإعلامية لجين عمران مقابل مهر ناطحة سحاب.

وتصدّر وسم (هاشتاغ) “مهر لجين عمران ناطحة سحاب” قائمة “الترند” في موقع “تويتر” في السعودية، بعدما قال رعش في مقطع مصوّر: “لجين عمران قولو لها رعش يطلبك على سنّة الله ورسوله تبين فلوس موجودة تبين أبراج موجودة، تبين من الأبراج هذي شريت لك ترا ما امزح”.

What the Hashtag?



Silly guy promised to give lujain a tower #مهر_لجين_عمران_ناطحه_سحاب pic.twitter.com/wohhjrZRnN — What the #Hashtag (@What_is_Hashtag) April 7, 2021

وأضاف أمام الكاميرا حيث وقف وخلفه بعض الأبراج: “لجين عمران فيها مميزات ماهي موجوده عند نساء العالم كلها، مميزات لجين عمران زوجتي المستقبلية مره شخصيتها قوية واثقة من نفسها فيها حنان وعطف ومره صادقة، فيها رحمة جمال وزين ومتعلّمة”.

واختتم بالقول: “إن حظرت خلت البنات كلهن على جنب، وقولها تختار من الأبراج هذي ولو ما عجبها نبني لها برج جديد لين تقول يا رعش وقف ألف دور ألفين دور والي يسعالي من المتابعين ياخذ من هذي البيوت”.

شاب سعودي يعرض مليونين ريال وسيارة “رنج” للزواج من اللبنانية .. يومي ! pic.twitter.com/fMfksWq3iL — ‏هيئة مشاهير + (@no_oo51) March 31, 2021

وكان رعش قد طلب يد نجمة المواقع اللبنانية يمنى خوري التي تُعرف باسم “الدكتورة يومي”، وقال في فيديو إنه حاول التواصل معها لكنه لم يتمكن من ذلك. وأضاف أنه مستعد لطلب يدها ولأن يقدّم لها مليوني ريال وسيارة “رانج روفر” فارهة.

وأثار هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وشكّك الكثيرون في صحة هذا العرض مشيرين إلى أن الفيديو مركّب، وأن هذا الرجل لا يمتلك المال ويهدف من خلال ذلك إلى الشهرة.

واللافت أن “يومي” ردّت عليه في مقطع مصوّر نشرته على حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” وأبدت استغرابها هذا العرض، وقالت إنها فوجئت بانتشار الأخبار عنه. وتوجّهت إلى الرجل بالقول إنها تحترمه ولكنها لا تريد الزواج قبل أن تختتم بالقول: “مبروك الشهرة”… محققةً على أحد الحسابات في “إنستغرام” أكثر من 45 ألف مشاهَدة. وانتشر إثر هذا وسم أو “هاشتاغ” “مليونين ورنج مهر الدكتورة يومي”.