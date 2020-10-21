نشر الفنان طارق أبوليلة، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة الفنان سيلمان عيد، المُقام في أحد الأماكن بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف، بينهم هاني رمزي، خالد سرحان، شريف باهر، محمد ثروت، المخرج رامي إمام، علي ربيع، وكريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن الفنان سليمان عيد شارك مؤخرًا في عدد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، وهي “فلانتينو”، “ونحب تاني ليه”، و”عمر ودياب”.

يشار إلى أن سليمان عيد شارك في رمضان 2020 في عدد من المسلسلات منها “فلانتينو” مع عادل إمام، و”ونحب تاني ليه” مع ‏ياسمين عبد العزيز، و”عمر ودياب” لمصطفى خاطر وعلي ربيع

حرص الفنان سليمان عيد، على توجيه رسالة لنجوم الفن، الذي حرصوا على حضور حفل زفاف نجلته.

ونشر عيد، صورًا للنجوم من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “شكرًا لكل أصحابي اللي نوروني في فرح سلمى بنتي، وعقبال أولادكم”.











