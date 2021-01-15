لفتت الفنانة المصرية سماح أنور الأنظار بسبب تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفةً على برنامج Show Time الذي تقدّمه الإعلامية هبة الأباصيري على شاشة قناة CBC. وتحدثت خلال اللقاء عن ابنها الوحيد أدهم فقالت إنها أنكرت إنجابه بنفسها لسنوات، موضحةً: “أنا عملت ب أدهم مقلب كبير”، ومضيفةً: “الأنا بتعاتي كانت عليا عندي أوي في الفترة دي وكنت عايزة أرضي أبويا وأمي إلى حد كبير وانكرت وجوده شوية”.

لفتت الفنانة المصرية سماح أنور الأنظار بسبب تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفةً على برنامج Show Time الذي تقدّمه الإعلامية هبة الأباصيري على شاشة قناة CBC. وتحدثت خلال اللقاء عن ابنها الوحيد أدهم فقالت إنها أنكرت إنجابه بنفسها لسنوات، موضحةً: “أنا عملت ب أدهم مقلب كبير”، ومضيفةً: “الأنا بتعاتي كانت عليا عندي أوي في الفترة دي وكنت عايزة أرضي أبويا وأمي إلى حد كبير وانكرت وجوده شوية”.