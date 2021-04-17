نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، صوراً مع الفنان المصري محمد رمضان، من كواليس تصوير مسلسل موسى، الذي يعرض في السباق الرمضاني.
وظهرت الخشاب في الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي عباية باللون الأزرق، ويجلس الى جانبها محمد رمضان وهو يرتدي الجلباب الأبيض. وفي إحدى الصور برزت الخشاب وهي بين أحضان محمد رمضان ويحملها ويرفعها بين ذراعيه.
الجدير ذكره أن مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، وآخرين. من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.
نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، صوراً مع الفنان المصري محمد رمضان، من كواليس تصوير مسلسل موسى، الذي يعرض في السباق الرمضاني.