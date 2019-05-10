شاهدوا سمية الخشاب لأحمد سعد: “الأسد لا يرد على الكلاب”

بعدما كشف تفاصيل انفصالهما واشار الى انها سرقته، ردت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ على الفنان ​أحمد سعد​، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها بالتالي:

“قل ماشئت في مسبه عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب لست عديمة الجواب ولكن الاسد لايرد على الكلاب”.

يذكر ان أحمد سعد قال عن الخشاب: “سمية الخشاب سرقت مني لحن أغنية (قلبي يا ناس) ونسبته لنفسها، وذلك مستغلة فترة خلاف بيننا، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم (سوكا)”.

وأضاف خلال إستضافته ضمن برنامج “شيخ الحارة” أنها سرقت منه الكثير من الأموال، واستولت على شقة سكنية كان قد قام بشرائها من ماله الخاص ورفضت أن تعيدها له .