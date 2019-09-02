شاهدوا سمير صبري يحكي الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية.. أستأصلت صدرها بتشخيص خاطئ

فجّر الفنان المصري سمير صبري كاشفاً للمرة الأولى الأسباب الحقيقة وراء اعتزال الفنانة القديرة شادية وارتدائها الحجاب.

وقال صبري خلال ندوة أقيمت في “قصر السينما” تحت إدارة الممثل تامر عبد المنعم، إن النجمة الراحلة أصيبت بصدمات هائلة على الصعيد الشخصي في حياتها، الأولى بسبب عدم إنجابها وفقدانها لجنينها ثلاث مرات من زوجها الراحل الممثل صلاح ذو الفقار، والثانية وفاة شقيقها.

وأتت الصدمة الكبرىبعدما تمّ تشخيص إصابة شادية بمرض بسرطان الثدي، فسافرت إلى شقيقتها عفاف في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت جراحة استئصال للثدي هناك، وبعد عودتها اكتشفت أن التشخيص كان خاطئا، ما جعلها تدخل في حالة شديدة من الإكتئاب.