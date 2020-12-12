كشف الممثل المصري ​سمير غانم​، عن حادث طريف وقع أثناء تمثيله دور الضابط في أحد الأفلام، حيث أطلق المسدس الذي كان يحمله النار وهو في جيبه، مشيرًا إلى أنه كان مجرد مسدس صوت.

وكشف “غانم”، خلال لقائه مع ال​إعلام​ية ​وفاء الكيلاني​ في برنامج “السيرة” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه عمل في الفن أثناء دراسته الجامعية وبعد تعرفه على جورج سيدهم والضيف أحمد، مشيرًا الى أن والده غضب منه عندما علم أنه يمثل خاصة أنه صعيدي، مؤكدًا أنه كان يصطحبه معه في كل مكان خاصة بعد وفاة والدته.

وعن مراهقته تحدث سمير غانم انه كان لديهم جار يوناني لديه ابنة جميلة جدا وكان يعشقها وقال:”أنا خجول جدا وعمري ما أعاكس واحدة والوحيدة اللي لما شفتها كنت عايز أكلمها كانت مديحة كامل ولما شفتها في إسكندرية ماشية وماسكة كتب وقفتها وقولت لها أنتي قمر”، مؤكدًا أنه هو الذي اكتشفها لاحقاً.