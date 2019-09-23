شاهدوا سوزان نجم الدين تُهاجم برنامج “أكلناها”: ليه عم تضحكوا الناس عليكم؟.. ما علاقة أيمن رضا وباسم ياخور؟

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن البرامج المذاعة مؤخرًا شوهّت صورة المجتمع السوري وتسببت بتوترات كبيرة بين عدد من الفنانين السوريين.

ووجهت نجم الدين انتـقاداً لتلك البرامج، معتبرتاً أنها تسعى لتحقيق السمعة والشهرة على حساب الوطن وسمعة الفنانين.

وقالت نجم الدين في تصريح إذاعي في برنامج مع الكبار مع يامن ديب رصدته الوسيلة: “صورة المجتمع العربي شوهت صورة السوريين تحديداً شوهت”.



وأضافت: “نحنا مو شاطرين إلا نحكي على بعض، ونطلع ببرامج ونسب بعض، شو هالمصخرة، على حساب الممثل وابن بلدك لتاخد كم لايك زيادة ويطلع اسمك”.

وتابعت سوزان نجم الدين بالقول: “أنا ضد يطلع برنامج على حساب الفنان والوطن”.

وعن قبولها أن تكون ضيفة ببرنامج “أكلناها” الذي يقدمه مواطنها باسم ياخور، قالت سوزان نجم الدين: “رفضت دعوى باسم ياخور لبرنامج أكلناها، بسبب انشغالي بالتصوير”.

وأردفت بالقول: “بغض النظر عن أسماء البرامج، أنا ضد أي برنامج بقلل من قيمة الضّيف”.

واستدركت بالقول: “ليش عم تنشروا غسيلكم الوسخ برا، وليه عم تضحكوا الناس عليكم؟… ما بكفي الحرب علينا، ولسّة عم نعمل حرب على حالنا”.

واعتبرت أنه: “هادي ما اسمها جرأة، هاي اسمها طعن، هي اسمها عدم انتماء.. ولا يوجد تسمية أخرى”.

وهاجمت سوزان نجم الدين السوشال ميديا معبرتاً أنها: “طلعت الناس الصغيرة والي ما منعرف قرعة أبوها من وين من القاع ، وصارو بينتقدوا الكبار، من انتو أصلاً”.

وأضافت أن السوشال ميديا: “طلعت وساخة المجتمع وحطتها عالسطح، فصرنا نحن صغار”.

يشار إلى أن سوزان نجم الدين انفصلت عن زوجها وابتعدت عن أولادها الـ 4 وأعلنت عبر لقائها التلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامج “واحد مع الناس” عن سبب الخلاف الذي أدى إلى انفصالها.

وقالت نجم الدين بأن تغيراً جذرياً حدث في تصرفات زوجها بسبب الآراء السياسية المختلفة بينهما، وأشارت أن الانفصال تم برقي بعد 16 عاماً من المعرفة والحب.

وأكدت بأنها حاولت التعامل مع التغيرات الحاصلة في السنوات الثلاثة الأخير وقدمت العديد من التنازلات، لكن الأمر لم يكتب له النجاح.

ولفتت نجم الدين أن ابتعادها عن أولادها الذين ذهبوا إلى أميركا لإمضاء العطلة الصيفية لكن الظروف لم تسمح لهم بالعودة كذلك زوجها وعائلته لم يسمحوا لهم بذلك، أمر يحذّ في نفسها، لافتة إلى أنها عاشت أقصى 6 أشهر في حياتها، من دون أولادها “كانت أشهر قاسية لدرجة لا توصف وكانت مليئة بالالم”.

وتعتبر سوزان نجم الدين من مؤيدي النظام سوزان نجم الدين تتهم أصالة بالخيانة ووجهت عدة اتهامات لفنانين وفنانات بخيانة الوطن بسبب مواقفهم المناهضة لسياسة القمع والقتل التي انتهجها النظام ضد الشعب السوري.

وقالت سوزان نجم الدين خلال حلولها ضيفة على إحدى المقابلات إنها لا تعتبر ما بينها وبين الفنانة أصالة خلافاً، لأن الأخيرة لا تعنيها في شيء، على حد قولها.

ووصفتها نجم الدين بـ”خائنة للوطن”، وأشارت آنذاك إلى أن السياسة ليست السبب في موقفها المعادي لأصالة، وإنما الوطن، مؤكدة أنها لا تحترم من يخون وطنه.

وسوزان نجم الدين، ممثلة سورية ولدت 1966م في بلدتها الدريكيش ومن أعمالها (نهاية رجل شجاع ،الكواسر ،الثريا، خان الحرير، حنين، صلاح الدين ،أمهات، الظاهر بيبرس، ملوك الطوائف، طيور الشوك، أبو زيد الهلالي، ومن المسلسلات الكوميدية :زوج الست، فرصة العمر).