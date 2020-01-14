شاهدوا.. سيدة ترفض تسليم جائزة لـ “أراس بولوت إينيملي” قبل تقبيلها

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه الممثل التركي الشهير ​أراس بولوت إينيملي​، وهو يستلم جائزة ممثل عن دوره في فيلم “معجزة في الزنزانة 7″، الذي حقق فيه نجاحا كبيرا.

وكان لافتاً في الفيديو المتداول، رفض إحدى عضوات لجنة التحكيم تسليمها الجائزة له، على المسرح أمام الحضور، طالبةً منه أن يقبلها على خدّها، الأمر الذي بادره هو بالقبول، لتسلمه الجائزة بعدها.

يُذكر أنّ فيلم “معجزة في الزنزانة 7″، تدور أحداثه حول اتهام أب بقتل ابنته البالغة من العمر 6 سنوات وذلك بسبب مرضه العقلي، ويلعب فيه أراس دور الأب ميمو، وهو مختلف تماما عن شخصية “ياماش” التي يلعبها النجم نفسه في مسلسل “الحفرة” أو “Çukur”، وحظي الفيلم بإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، لذلك تم اختيار أراس كأفضل ممثل للعام.