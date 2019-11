شاهدوا.. سيرين عبد النور تكشف سر أحمر الشفاه

اختارت علامة مستحضرات التجميل العالمية MAC النجمة المتألقة ​سيرين عبد النور​ لإطلاق مجموعتها الجديدة من أحمر الشفاه في إصدار محدود من عبوة M·A·C x Cyrine، المُبتكرة خصيصاً لتناسب منطقة الشرق الأوسط.

يأتي إطلاق أحمر الشفاه التعاون الثاني لسيرين عبد النور التي باتت رمزاً للجمال وابتكار لصيحات الموضة، خصوصاً بعد اطلالتها بالشفاه الحمراء الدافئة في مسلسل “الهيبة”.

تتميز المجموعة الجديدة الخاصة بعبد النور باللون الأحمر الكلاسيكي وتتألق بثلاثة ألوان وهيRuby Woo الشهير، و Fashion Legacy and Dance With Me ، ولونان من الأحمر من مجموعة شفاه Retro Matte السائلة الطويلة الأمد التي تم تصميمهما خصيصًا للحصول على جودة فائقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر.

وتقول سيرين عبد النور: “إن الشفاه الحمراء المرسومة بشكل جميل تعبر عن البريق والثقة وتشعر المرأة بالقوة” وتضيف “لقد استخدمت أحمر الشفاه الأحمر التابع لهذه الماركة لفترة طويلة جداً”.

وأشارت عبد النور الى أنها تشارك جزء من هويتها الحقيقية. من خلال هذا التعاون، وتضيف :” “أريد أن تشعر النساء بالأنوثة والثقة كما أشعر أنا في كل مرة أخرج فيها واضعةً أحمر الشفاه”.

وختمت سيرين:” اخترت أحمر شفاه غير اللامع، المصمم ليناسب جميع أنواع البشرة، فإنRuby Woo هو رفيقي الدائم.”