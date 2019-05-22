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شاهدوا سيلينا غوميز تعلن زواجها من ممثل شهير أكبر منها بـ 42 سنة

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Selena Gomez says she will marry her 68-year-old co-star Bill Murray

نشرت الفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ صورها من السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان كان وتعد هذه المشاركة الاولى لسيلينا في هذا الحفل السنوي رغم الرغم من الانتقادات التي وصلتها عن دورها في فيلم “The Dead Don’t Die” الا ان تعليقها على هذه الصور ضجت وسائل الاعلام بعدما كتبت : “المرة الأولى في مهرجان كان! يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفيلم مع جيم وكل الممثلين. بالمناسبة ، أنا وزوجي بيل موراي”.

بيل موراي الذي شاركها في الفيلم الاخير لها يكبرها بـ 42 سنة بعد مرور ايام قليلة على نشرها الصور اكدت مصادر اعلامية ان سيلينا كانت تمزح حول زواجها منه.

 

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My first time in Cannes! I’m so honored to have been a part of this movie with Jim and the whole cast. By the way Bill Murray and I are getting married.

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