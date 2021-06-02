قدمت النجمة هيفاء وهبي حفلاً ناجحاً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الثلاثاء، وسط تنظيم واجراءات كثيرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

المتألقة #هيفاء_وهبي في اخر حفل لها pic.twitter.com/GnHsysb64e — اجدد صور الفنانين (@ExclusivestarsX) June 1, 2021

وتداول جمهور الفنانة اللبنانية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل والأجواء الجميلة وتقديمها لمجموعة من أغانيها برقص وعفوية ودلع وتفاعل الحاضرين معها.

شاب يقتحم مسرح الديڤا #هيفاء_وهبي ليلة أمس في #القاهرة ورغم ذلك تصرفت معه بكُل لُطف pic.twitter.com/LGG9k38vo1 — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) June 1, 2021

كذلك شهد الحفل قيام شاب باقتحام المسرح أثناء غناء هيفاء بعد تخطي الحراس، فاقتربت منه النجمة اللبنانية وراحت تحدثه بلطف، مؤكدة ان الحراس تصرفوا معه بهذه الطريقة وابعدوه عنها بسبب التزامهم بالاجراءات المفروضة بسبب كورونا وطلبت منه بلطف مغادرة المسرح.

ونشرت هيفاء مجموعة صور من حفلها واستعرضت أناقتها بفستان ضيق وكشوف باللون الذهبي، يبرز مفاتنها وجمالها الآخاذ.