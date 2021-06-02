قدمت النجمة هيفاء وهبي حفلاً ناجحاً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الثلاثاء، وسط تنظيم واجراءات كثيرة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتداول جمهور الفنانة اللبنانية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل والأجواء الجميلة وتقديمها لمجموعة من أغانيها برقص وعفوية ودلع وتفاعل الحاضرين معها.
كذلك شهد الحفل قيام شاب باقتحام المسرح أثناء غناء هيفاء بعد تخطي الحراس، فاقتربت منه النجمة اللبنانية وراحت تحدثه بلطف، مؤكدة ان الحراس تصرفوا معه بهذه الطريقة وابعدوه عنها بسبب التزامهم بالاجراءات المفروضة بسبب كورونا وطلبت منه بلطف مغادرة المسرح.
ونشرت هيفاء مجموعة صور من حفلها واستعرضت أناقتها بفستان ضيق وكشوف باللون الذهبي، يبرز مفاتنها وجمالها الآخاذ.