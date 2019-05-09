شاهدوا شاعرة أردنية: عايشت القذافي وجهًا لوجه.. وتكشف عن سبب مفاجئ بشأن الثورة ضده

قالت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، إنها كانت تعرف الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عن قرب، كاشفة عن سبب مفاجئ بشأن الثورة ضده.
نجاح المساعيد: الشعب الليبي ظلم الرئيس العقيد معمر القذافي.@najah_almasaeed@Ali_Alalyani #مجموعة_انسان #نجاح_المساعيد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/hLvqPdOP8u
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 8, 2019
وأضافت “المساعيد” خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”، على قناة “MBC”: “عايشت هذا الإنسان وجهًا لوجه، وبساطته ممكن أن تكون هي السبب في حدوث الثورة الليبية”.
نجاح المساعيد : اعرف القذافي عن قرب.@najah_almasaeed@Ali_Alalyani #مجموعة_انسان #نجاح_المساعيد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/lRMsZdy0ce
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 8, 2019
وتابعت قائلة: “يكفي أنه في عهد (القذافي) لم تجد ليبي واحدًا يبحث عن وظيفة خارج ليبيا، والآن حتى الناس اللي ثارت عليه ندمت رغبة في الرجوع للأمن والأمان اللذان كان في عهده”.
هل ظلم معمر القذافي الشعب الليبي؟@najah_almasaeed@Ali_Alalyani #مجموعة_انسان #نجاح_المساعيد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/hcHqmfPlyk
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 8, 2019
يشار إلى أن “المساعيد” تزوجت من رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.