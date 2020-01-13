الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من جيرارد بيكيه إلى اليوم

شاهدوا.. شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من جيرارد بيكيه إلى اليوم

بواسطة -
0 0
shakira

شاكيرا

بعد 10 سنوات من علاقتهما العاطفية، والتي رزقا خلالها بطفلين، إلا أن المغنية العالمية ​شاكيرا​ ولاعب كرة القدم الشهير ​جيرارد بيكيه​ غير متزوجين رسمياً.
وعن هذا الموضوع تحدثت شاكيرا، كاشفةً عن السبب في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، قائلة: “بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج، لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة – الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة، لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه”.

shakira-2

شاكيرا

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت النجمة الكولومبية شاكيرا من أصول لبنانية أن الأزمة التي تعرضت لها في أحبالها الصوتية فقدت على إثرها صوتها مؤقتاً قبل عامين، كانت أسوء لحظة في حياتها، وأثرت على نفسيتها كثيرا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.