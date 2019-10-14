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شاهدوا شقيقة رويدا عطية تخطف الانظار بجمالها.. شاهدوا هل تشبهها!

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rouwaida attieh sister3

شقيقة رويدا عطية

شاركت الفنانة رويدا عطية متابعيها على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور التي تجمعها بشقيقتها، ونشرت ايضا مقطع فيديو طريف لهما، نال اعجاب الالاف من محبيها.

ونشرت المقطع التي تظهر فيه شقيقتها التي تناديها بدلع “شيشو” وهي تعتقد بأنها تستخدم الفيلتر لالتقاط الصور لتتفاجئ بأنها تلتقط مقطع فيديو، وخطفت الشابة الحسناء الانظار بجمالها وجاذبيتها، وتغزل العديد من الاشخاص بها، لافتين الى انها بشعرها الاشقر وملامحها لا تشبه شقيقتها ابداً.

تلقت شقيقة الفنانة السورية عدداً كبيراً من تعليقات الغزل من المتابعين أنه، وطالبها بعضهم بدخول مجال الفن، مؤكدين أنها تبدو في غاية الطرافة والمرح ووتمتلك مقومات جمالية تخولها دخول مجال التمثيل اذا كانت تتمتع بالموهبة.
وعلقت رويدا على الصور مخاطبة شقيقتها: “مهما كبرتِ رح تبقي بنظري أختي الصغيرة”. وكتبت على الفيديو: “اهم شي عم تعمل حركات مفكرتني عم اختار الفلتر وانا بخبث عم صور مين متلي بيعمل بأخواته هيك”.

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