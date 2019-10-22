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شاهدوا شقيقة فنانة معروفة مشتركة في “ذا فويس”.. خمنوا من هي!

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mbc the voice

شاركت ​شيماء ناجي​، الشقيقة الصغرى للفنانة المصرية ​مروة ناجي​، في برنامج” ​ذا فويس​” The Voice ونجحت في ان تجعل الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة المغربية سميرة سعيد تلتفان لها.
وغنت شيماء أغنية “مش كل حب” للفنانة الراحلة ذكرى، وسرقت قلب سميرة وأحلام بجمال صوتها. واختارت شيماء ان تنضم الى فريق سعيد وتكمل المشوار معها.
يذكر ان مروة ناجي كانت قد شاركت في الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس”، وإلتف لها الحكام الأربعة، واختارت فريق الفنان التونسي صابر الرباعي، لكنها لم تحقق اللقب.

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