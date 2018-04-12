شاهدوا شقيقة مي عز الدين.. هل تشبهها؟

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية ​مي عز الدين​ برفقة شقيقتها التي تظهر لأول مرة.

وما إن انتشرت هذه الصورة حتّى لاقت الآلاف من الإعجابات والتعليقات من قبل المحبّين والمتابعين، الّذين انقسمت آراؤهم بين تلك التي أكّدت أنّ هناك شبه بين الثنائي، وبين تلك التي نفت ذلك.

ومن ناحية أخرى، تطل مي شهر رمضان المقبل في بطولة مسلسل “رسايل”، إلى جانب ​خالد سليم​، ​أحمد حاتم​، ​رامز أمير​، ​مها أحمد​، ​هشام إسماعيل​، وغيرهم من الممثلين المحترفين. والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج ​تامر مرسي​، وإخراج ​إبراهيم فخر​.