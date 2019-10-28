شاهدوا.. شقيق أصالة يتعرض للسخرية بسبب قلادته في دبي

تعرض أنس، شقيق الفنانة أصالة نصري لموجة من التعليقات الساخرة بعد نشره مجموعة من الصور خلال رحلة صيد تواجد فيها مع شقيقته واولادها في دبي.

ونشر أنس مجموعة من الصور من مركب الصيد ومعه ادم وعلي، توأم أصالة وابنتها شام الذهبي، ولفتت انظار المشاهدين القلادة التي يلبسها الشاب برقبتها والتي تحمل دلع اسمه “انوس”، الامر الذي عرضه للكثير من التعليقات الساخرة والمضحكة.

سخر العديد من المتابعين بسبب القلادة التي يضعها أنس. لافتين الى انه اعترض قبل فترة من دلع النجمة السورية له عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، معتبرين ان هذا الدلع وهذه القلادة تنفع لطفل ولكن لا تليق بسنه.

ويبدو ان اصالة قررت التوجه ما عائلتها لقضاء عطلة صيفية جديدة قبل بداية فصل الشتاء في دبي، لاستغلال الامر للخصول على بعض الراحة بعد الشائعات التي رافقتها والتي اكدت انفصالها عن زوجها طارق العريان.