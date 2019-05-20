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شاهدوا.. شكران مرتجى تفقد وعيها ومحبوها قلقون عليها

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Shoukran Mortaja10

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة السورية ​شكران مرتجى​ وهي فاقدة لوعيها والى جانبها طبيب وكأنها نقلت الى المستشفى.

وصدم محبوها بهذه الصورة واجتاحوا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ليسألوا عنها فردت عليها وطمأنتهم وكشفت انها بخير ولم يحدث لها اي شيء بل هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد وكتبت: أنا بخيرررر ياغوالي اللي صار مشهد ببداية كاش مع النجوم بسسسس بحبكم لاتقلقوا كذبة آخر آيار..أسفين ضرورة نظمي ونظمية

 

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#شكران_مرتجى : أنا بخيرررر ياغوالي اللي صار مشهد ببداية كاش مع النجوم بسسسس بحبكم لاتقلقوا كذبة آخر آيار ❤️❤️❤️❤️❤️❤️أسفين ضرورة نظمي ونظمية #كاش_مع_النجوم #syriaa_drama

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