أثارت تصريحات الفنانة شمس الكويتية، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة” جدلًا كبيرًا بين المتابعين، إذ أكّدت أنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، قائلة: “ولا رجل في الوطن العربي يستحق أن أرتبط به”.

وأضافت: “اللي هيتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرينيا”.

وأكدت الفنانة شمس، أنه ليس لديها الكثير من الأصدقاء، مضيفة أن أصدقاءها مخلصون، ولكن ليسوا كثيرًا، موضحة خلال البرنامج المذاع على قناة “المحو” أنها لا تحب المجاملات، كما أنها ليست اجتماعية.

وفي تصريح صادم قالت: “دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أضب نفسي.. وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف”.

وأضافت: “ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقية، وكان وجهي في البداية في الظاهر، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسع من أخطائي”.

وذكرت الفنانة شمس الكويتية، أنها تندم على بعض الأشياء التي فعلتها، أبرزها ندمها على إهمالها لوالدتها خلال فترة سفرها، حيث قالت: “أكبر ذنب جالي إنى أهملت أمي بسفري وممكن أكون ظلمت حد عن دون قصد”.

وشددت على أن مفهوم الأمان لديها يمكن اختصاره في الصحة، قائلة: “بالصحة استطيع أن أحصل على كل شيء، كما أن الشهرة شيء سيء”.

ولفتت إلى أنه لا يوجد شيء في الكون كله يغريها مثل الصحة، مضيفة: “الآلام لا أحد يشعر بها والصحة نعمة وكنز”.

وأوضحت:” يمكن أن تعتبروني أهيف شخص في الوسط الفني، وهذا لأن التقييم دائمًا متقلب”، وشددت على أن الغرور ما هو إلا نقص لدى الذات، وأوضحت قائلة: “الغرور هو نقص.. ولا أحب الغيرة والشك ولا حب التملك وأكرهها كثيرًا.. وكل رجل دخل حياتي شك فيا، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكريا، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفون حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال.. رغم أنني اختار اختيارًا رائعًا وبضاعة كويسة”.

وقالت، إن وضع الأغنية الآن مختلف، حيث نعيش في زمن الأغاني التي فيها المطرب ليس مهمًا، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة آمال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم، لأنه غير ثابت ويتحرك دائمًا، قائلة: “أنا خارج التقييم”.

وتطرقت شمس في حديثها، إلى التصريحات التي أدلت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب سابقًا، حول العوانس، وقالت شمس: “الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية، ما في شي اسمه عانس، وإنما في امرأة لا تريد الزواج”.

ويُعد برنامج “العرافة” امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم، وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار، وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل الخاصة بحياة الفنانيين.