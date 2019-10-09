شاهدوا.. شيرين رضا ترقص بعيد ميلاد عمرو دياب بحضور دينا الشربيني

إنتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، من حفل عيد ميلاد الفنان المصري ​عمرو دياب​، والذي نظمته أمس حبيبته الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وكان لافتاً حضور طليقة دياب، الممثلة المصرية ​شيرين رضا​، والتي خطفت الأنظار برقصها وبفستانها الأسود القصير.

أما الشربيني فأطلّت بفستان باللون الفوشيا، وإعتمدت على وضع الماكياج الخفيف والهادئ، وإكتفت بترك شعرها منسدلاً على كتفيها.

وحضر أيضاً الحفل ​عمرو يوسف​ وزوجته ​كندة علوش​، خالد سليم، نسرين إمام، ياسمين رئيس، هنا شيحة، محمد لطفي، وغيرهم.

وقد رقص الحضور على غناء دياب، لعدد من أغاني ألبومه الجديد، ومنها “بحبه”، “يلوموني”، “يوم تلات”، و”جمع حبايبك”.