إنتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، من حفل عيد ميلاد الفنان المصري عمرو دياب، والذي نظمته أمس حبيبته الممثلة المصرية دينا الشربيني.
وكان لافتاً حضور طليقة دياب، الممثلة المصرية شيرين رضا، والتي خطفت الأنظار برقصها وبفستانها الأسود القصير.
أما الشربيني فأطلّت بفستان باللون الفوشيا، وإعتمدت على وضع الماكياج الخفيف والهادئ، وإكتفت بترك شعرها منسدلاً على كتفيها.
وحضر أيضاً الحفل عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، خالد سليم، نسرين إمام، ياسمين رئيس، هنا شيحة، محمد لطفي، وغيرهم.
وقد رقص الحضور على غناء دياب، لعدد من أغاني ألبومه الجديد، ومنها “بحبه”، “يلوموني”، “يوم تلات”، و”جمع حبايبك”.
شاهدوا.. شيرين رضا ترقص بعيد ميلاد عمرو دياب بحضور دينا الشربيني
إنتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، من حفل عيد ميلاد الفنان المصري عمرو دياب، والذي نظمته أمس حبيبته الممثلة المصرية دينا الشربيني.