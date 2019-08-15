شاهدوا شيرين عبد الوهاب تصدر اغنيتها الخليجية “الحب خدعة”

طرحت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ اغنية جديدة بعنوان ” ​الحب خدعة​ “، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية باللون الخليجي، من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي، ومكس وماستر امير محروس.

الجدير ذكره ان شيرين رفضت العودة للجنة تحكيم برنامج ​ذا فويس​، واشارت صحف مصرية الى انها تنتظر طفلها الأول من زوجها الفنان ​حسام حبيب​ ولا تريد ان تنهمك بالتصوير الاسبوعي والحلقات المباشرة والسفر الى السعودية، حيث يقال ان العروض المباشرة ستصور هناك.