شاهدوا شيرين عبد الوهاب تقلد أحلام.. “مقهورين”

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقليد الفنانة أحلام، خلال الحفل الذي أحيته أخيراً في السعودية.

ومازحت شيرين جمهورها وهي تقلد أحلام قائلة “مقهورين” معتمدة نفس طريقة وحركة الفنانة أحلام، قبل أن تغرق بالضحك وسط تفاعل الجمهور معها.

في المقابل حثت نقابة الفنانين في مصر الفنانة شيرين بعدم الإدلاء بتصريح خلال الحفلات والإكتفاء بالغناء إثر الهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد أن وصفت بـ” العوانس” النساء اللواتي اعترضن على كلامها عن الرجال.

من ناحية أخرى نفت اصالة وجود خلاف بينها وبين شيرين عبد الوهاب رداً على سؤال جاء في تغريدة وجهها اليها أحد المتابعين قائلاً “يقولون في مشكلة بينك وبين شيرين تكفين نبي رد أنتم أجمل فنانتين” فردت عليها أصالة “”شيرين أختي وحبيبتي ومو وارد الزعل بيننا”.